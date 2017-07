Alle Bürger leiden Not, während Kaiser Friedhelm sagenhafte Reichtümer für seine Garderobe ausgibt. Kurzerhand fasst Jakob einen Plan: Er behauptet kühn, der beste Weber zu sein, der weit und breit zu finden sei. So wird er auch zu Kaiser Friedhelm vorgelassen und Jakob verspricht, dem Kaiser für sein großes Geburtstagsfest die allerschönsten Kleider zu schneidern. Die hübsche Maja und ihre kleine Schwester Greta sind völlig verarmt, denn alle Bürger leiden Not, während Kaiser Friedhelm ein Vermögen für seine Garderobe ausgibt. Kurzerhand fasst Jakob einen Plan: Er behauptet kühn, der beste Weber zu sein, der weit und breit zu finden sei. So wird er auch zu Kaiser Friedhelm vorgelassen, dem er ein verlockendes Angebot unterbreitet: Für das große Geburtstagsfest des Kaisers verspricht Jakob, ihm die allerschönsten Kleider zu schneidern. Das Tollste an ihnen sei aber, dass die Kleider für jeden, der unverzeihlich dumm oder seines Amtes nicht würdig ist, unsichtbar bleiben. Obwohl die Hofschneiderin Adele bald Verdacht schöpft, macht es sich Jakob im Schloss bequem und bereitet im Verborgenen, gemeinsam mit seinen "Gehilfen" Maja und Greta, die kaiserliche Kleidung vor. Gespannt warten alle auf den Anblick von des Kaisers sagenhaften neuen Kleidern. Als der Herrscher endlich vor seine Untertanen tritt, macht sich in deren Gesichtern schnell ungläubiges Staunen breit ... Der Film entstand nach der Vorlage von Hans Christian Andersen.