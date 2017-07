Hinter dem Horizont - Das Ende ist nur der Anfang Heute | RTL 2 | 07:30 - 09:45 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Den Nielsens wird vom Schicksal einiges aufgebürdet. Wenige Jahre nach dem Tod ihrer Kinder verunglückt Kinderarzt Chris mit dem Auto und stirbt. Er wacht im Paradies wieder auf und muss zusehen, wie seine verzweifelte Ehefrau Annie sich umbringt und in die Hölle kommt. Er will zu ihr und macht sich auf den Weg ins unheimliche Schattenreich. Original-Titel: What Dreams May Come Laufzeit: 135 Minuten Genre: Drama, USA, NZ 1998 FSK: 12 Schauspieler: Chris Nielsen Robin Williams Albert Lewis Cuba Gooding jr. Annie Collins-Nielsen Annabella Sciorra Der Spurenleser Max von Sydow Marie Nielsen Jessica Brooks Grant Ian Nielsen Josh Paddock