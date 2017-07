Nachdem Alan eigenmächtig seine Medikamente abgesetzt hat, leistet er sich den nächsten Fauxpas, in dessen Folge sein Vater sich so sehr aufregt, dass sein Herz die Arbeit einstellt. Auf der anschließenden Beerdigung merken Phil, Stu und Doug schnell, dass ihr schräger Kumpel dringend wieder in ärztliche Behandlung gehört. Alan willigt schließlich ein, sich von seinen Freunden in eine psychiatrische Spezialklinik bringen zu lassen. Auf dem Weg überschlagen sich jedoch die Ereignisse, was nicht zuletzt an den Machenschaften eines gewissen Leslie Chows liegt. Ehe es sich versieht, steckt das sogenannte Wolfsrudel wieder mitten in einem Riesen-Schlamassel...