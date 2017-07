Keith Michaels schwelgt gerne in Erinnerungen: Er gewann den Oscar für das beste Drehbuch, hatte Geld, war berühmt und glücklich liiert. Das alles ist jedoch eine halbe Ewigkeit her – der Glanz früherer Tage ist längst verflogen. Mittlerweile ist Keith pleite, einsam und befindet sich mitten in einer ausgedehnten Midlifecrisis. Aus Mangel an Alternativen willigt er schließlich ein, an einem Provinz-College einen Drehbuch-Kurs zu geben. Die anfängliche Abneigung gegen den neuen Job verfliegt jedoch bald, was an einer speziellen Person liegt…