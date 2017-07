Der große Tag der "Weiße-Kittel"-Zeremonie rückt immer näher. Während Dr. Cox von Lucy verlangt, sie möge ihm zu diesem Anlass genauestens erläutern, warum sie ihr Leben im Krankenhaus verbringen und Menschen heilen will, nimmt sich Denise ein Herz und kleidet sich am Festabend besonders weiblich, um Cole zu gefallen. Der wendet seinerseits unlautere Mittel an, um die Rede halten zu dürfen: Er versucht, Drews vor den Kollegen schlecht zu machen...