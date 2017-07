Wie kann man seinem Enkel oder Urenkel, der in 50 Jahren leben wird, bereits heute helfen? Was - sowohl Gutes als auch Schlechtes - übergeben die Menschen denen, die nach ihnen kommen? Und welchen Unterschied macht eine Person auf der Welt? Dies sind die allgemeinen Fragen, die der Filmemacher John Webster an seine Ur-Enkelin Dorit, die in den 2060er Jahren geboren wird, richtet und deren kleine gelbe Gummistiefel an einer ganz anderen Küste entlang wandern werden, als die, die wir heute kennen. Die persönliche Erfahrung des Verlustes, die den Filmemacher sein ganzen Lebens begleitet, ist der Ausgangspunkt für eine emotionale und physische Reise von Finnland über Russlands Kohlegruben, von Sibirien zu den Marshall-Inseln im Pazifik bis in die amerikanische Metropole New York. In seiner Geschichte verschmelzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nahtlos zu einem schönen, bewegenden und hoffnungsvollen Dokumentarfilm über die Macht eines jeden von uns, einen Unterschied zu machen.