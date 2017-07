Elvis - The King of Rock'n'Roll: Man erlebt ihn in dem Porträt als einen jungen Mann, der zielgerichtet auf seinen ersten Major-Plattenvertrag hinarbeitet und eine perfekte Vermarkungsstrategie seiner eigenen Person betreibt. Dazu zählen auch seine ersten Schritte in Richtung einer Filmkarriere, die nicht den Hauptzweck hatte, Elvis zum Filmstar zu machen, sondern der Vermarktung diente. Diese Dokumentation aus dem Jahr 1987 überzeugt durch ihre intelligente Erzählweise und das Bildmaterial aus der Anfangszeit der Karriere von Elvis Presley.