Ein verrückter Tag in New York Heute | Super RTL | 22:00 - 23:45 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt So unterschiedlich Musterschülerin Jane und ihre punkige Schwester Roxy auch sind - in New York sind sie aufeinander angewiesen. Denn sie werden im Big Apple von einem Dieb verfolgt, der ihnen einen Mikrochip untergeschoben hat. Und das, wo ihre Pläne ohnehin schon völlig durcheinander geraten sind. Original-Titel: Olsen Twins: New York Minute Laufzeit: 105 Minuten Genre: Komödie, USA 2004 Regie: Dennie Gordon Schauspieler: Jane Ryan Ashley Olsen Roxy Ryan Mary-Kate Olsen Max Lomax Eugene Levy Bennie Bang Andy Richter Jim, der Fahrradkurier Riley Smith Trey Lipton Jared Padalecki