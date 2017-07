1. Runde in Kitzbühel. Robin Haase (30) ist seit 2005 Profi und gewann bisher zwei Turniere der World Tour - beide in Kitzbühel (2011 und 2012). Das Spiel des Niederländers gilt als eher unspektakulär. Ab und an nimmt er sein Racket aber plötzlich in die andere Hand, denn Haase ist Linkshänder.