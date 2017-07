Meine Mutter, meine Männer Heute | ONE | 14:05 - 15:35 Uhr | Drama Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die erfolgreiche Operndirektorin Jenny gerät in Turbulenzen. Zuerst wird ihr Exfreund Erik als Bühnenbildner an ihrem Haus verpflichtet. Dann stellt sich heraus, dass sie schwanger ist, worüber sich ihr ehrgeiziger Freund Tobias nicht sonderlich begeistert zeigt. Und zu guter Letzt taucht auch noch ihre Mutter Jutta auf, die mit ihrem unkonventionellen Lebensstil alles durcheinander bringt. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2014 Regie: Karola Hattop FSK: 6 Schauspieler: Jenny Marie Zielcke Jutta Anna Stieblich Erik Roman Knizka Roman Jürgen Heinrich Tobias Hubertus Grimm Bahnhofspolizist Christoph von Friedl Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets