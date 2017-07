Doctor Who Heute | ONE | 21:00 - 22:15 Uhr | SciFi-Serie Infos

Mehr Termine Inhalt Es ist Weihnachten 2007. Ein Raumschiff, das an das im Jahre 1912 versunkene Luxusschiff Titanic erinnert, startet vom Planeten Sto zu einer Vergnügungsreise Richtung Erde. Die Reisenden möchten auf der Erde die Weihnachtstraditionen der Erdlinge beobachten. Mit an Bord sind auch der Doctor und die Kellnerin Astrid Perth. Völlig überraschend kollidiert die Titanic mit einem Meteoriten - es droht ein Crash mit der Erde. Der Doc und seine Begleiterin versuchen, die Katastrophe zu verhindern. Als aber die Besatzung des Raumschiffs damit beginnt, Reisende zu attackieren, erkennt der Doc, dass hier eine böse Macht im Spiel ist. Kann er das Geheimnis lösen? (Premiere in ONE) Untertitel: Reise der Verdammten Laufzeit: 75 Minuten Genre: SciFi-Serie, GB 2008 Regie: James Strong Folge: 1 Schauspieler: The Doctor David Tennant Astrid Peth Kylie Minogue Captain Hardaker Geoffrey Palmer Midshipman Frame Russell Tovey Max Capricorn George Costigan Rickston Slade Gray O'Brien