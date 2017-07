Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt Mr. Burns macht seinen Mitarbeitern zu Weihnachten ein ungewöhnlich nobles Geschenk: Eine unfassbar fortschrittliche Datenbrille. Homer ist begeistert und setzt die Gläser gar nicht mehr ab. Nachdem er die Brille an Marge verliehen hat, macht er jedoch eine schockierende Entdeckung. Die Brille zeichnet jeden Schritt auf - so verschafft sich Burns Zugang zum Privatleben seiner Mitarbeiter. Doch das ist nicht die einzig verstörende Nachricht... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Enter the Matrix Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2014 Regie: Lance Kramer Folge: 11 FSK: 6 Schauspieler: Dan Castellaneta Julie Kavner Nancy Cartwright Yeardley Smith Hank Azaria Harry Shearer