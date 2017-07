Der letzte Bulle Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Ein hohes Tier aus der Pornobranche ist in den heimischen vier Wänden getötet worden. Der Mann hatte hunderte Schmuddelfilme auf den Markt gebracht und damit richtig gutes Geld verdient. Ins Visier geraten zwei Frauenrechtlerinnen, von denen eine früher ein Verhältnis mit dem Opfer hatte... Original-Titel: The Last Cop Untertitel: Ich hab sie alle gehabt Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2010 Regie: Dennis Satin Folge: 7 FSK: 12 Schauspieler: Mick Brisgau Henning Baum Andreas Kringge Maximilian Grill Pit Böckler Nicholas Bodeux Neele Olga von Luckwald Hilde Irmgard Jedamzik Christien Groß Sandra Ira Nedeleff Weitere Empfehlungen