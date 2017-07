Wer kennt die Schweiz am besten? Die Stadtmenschen, die Landbewohnerinnen und Landbewohner oder die Menschen, die in ausgeprägten Tourismusregionen leben? Die Comedy-Spielshow "Mini Schwiiz" liefert die Antwort. Drei Teams, bestehend aus einer Kandidatin aus der jeweiligen Region und einem Komiker, treten gegeneinander an. Flavia Bütler aus Zürich und Peach Weber vertreten die Städterinnen und Städter, Pamela Baumann aus Appenzell und Simon Enzler steigen für die ländlichen Regionen ins Rennen, und Karoline Hunziker aus Chur und Claudio Zuccolini gehen für die touristische Schweiz an den Start. In mehreren Quiz- und Spielrunden wird ihr Wissen über die Schweiz auf die Probe gestellt. Dabei stehen spannende, überraschende und skurrile Fakten im Mittelpunkt. Zudem haben die Komiker Michael Elsener, Rob Spence, das Duo Lapsus und Erfinder Stefan Heuss einen Auftritt in "Mini Schwiiz". Sie werfen ihren ganz eigenen Blick auf die Schweiz.