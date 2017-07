Angesichts der zunehmenden Zahl von Notständen erscheinen die gegenwärtigen Gesellschaften so verletzlich wie nie zuvor. Bisher wurde angenommen, dass nur die schwächsten Zivilisationen scheitern. Heute wächst das Bewusstsein, dass Verletzlichkeit auch in ungeheurer Macht begründet liegen kann. Experten suchen nach Anhaltspunkten in der Geschichte, die kommende Krisen vorausahnen lassen könnten.