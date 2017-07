In der Kochshow treten prominente Sterneköche gegeneinander an. Beide Köche müssen in zwei verschiedenen Ländern die einheimische Spezialität eines örtlichen Spitzenkoches möglichst perfekt nachkochen. Allerdings kennen sie die komplette Zutatenliste nicht: Tim Raue bekommt von seinem Koch-Gegner Tim Mälzer die Aufgabe in dem mallorquinischen Dorf Caimara gleich zwei Gerichte nachzukochen, die von Mälzers Freundin Maria Solivellas zubereitet werden...