Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los Heute | VOX | 20:15 - 22:00 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Mammutpaar Elli und Manni erwartet Nachwuchs! Faultier Sid (Foto) will auch. Doch in Ermangelung einer passenden Herzdame "adoptiert" er flugs drei riesige Eier. Dummerweise entschl Original-Titel: Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs Laufzeit: 105 Minuten Genre: Animationsfilm, USA 2009 Regie: Carlos Saldanha, Karen Disher Schauspieler: Madison (Diatryma Girl) Eunice Cho Sid John Leguizamo Scratte Karen Disher Glypto Boy Harrison Fahn Aardvark Mom Maile Flanagan Adult Molehog Male Jason Fricchione Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets