Cold Justice - Verdeckte Spuren - Spurlos Verschwunden

Inhalt Tracy Allen hatte sich kürzlich von ihrem Ehemann Garland Allen scheiden lassen, aber die beiden sind wegen der Kinder noch in Kontakt geblieben. Eines Abends kam Garland zu Tracys Nachbarn, um die Kinder abzuholen. Er behauptete, Tracy sei bei ihm. Anschließend brachte er die Kinder zu seiner Mutter und verließ die Stadt. Von Tracy selbst fehlt jede Spur. Original-Titel: Cold Justice Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokureihe, USA 2013 Gäste: Gäste: Yolanda McClary, Kelly Siegler Folge: 1 Schauspieler: Herself - Prosecutor Kelly Siegler Herself - Crime Scene Investigator Yolanda McClary Himself - Suspect Garland Allen Herself - Garland and Tracy's Daughter Rainey Allen Himself - Homicide Investigator Alan Brown Herself - Garland's Ex-Wife Brandi Leistikow