Garfield ist launisch, verfressen, Fernseh-süchtig und genießt bei seinem Besitzer Jon absolute Narrenfreiheit. Doch die bequeme Welt des exzentrischen Katers bricht zusammen, als sich Jon eines Tages von der attraktiven Tierärztin Liz die putzige Dackelmischung "Odie" aufschwatzen lässt. Garfield ist empört über das neue Familienmitglied und versucht fortan, das dumme und lästige Tier loszuwerden. Doch als das Hündchen tatsächlich verschwindet, bekommt der faule Kater Katzenjammer, denn unbemerkt hat sich Odie - trotz aller Differenzen - ein Platz in Garfields Herz gesichert. Odie wird von dem rücksichtslosen Tiershow-Moderator Happy Chapman entführt, der das Tanz-Talent Odies entdeckt hat und hofft, mit dem außergewöhnlichen Vierbeiner den großen Reibach zu machen. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlt der übellaunige Garfield so etwas wie Verantwortung. Grund genug für den Kater, seinen ausgeprägten Egoismus über Bord zu werfen und sich mit ungeahnter Energie auf Rettungsaktion zu begeben...