Viel Stress und ständig Termine im Nacken - so sieht der Alltag von den meisten Bundesbürgern aus. Zum Ausgleich brauchen wir Hobbies, bei denen wir abschalten und uns auspowern können. Ob Sport, Reisen, Computer oder der heimische Garten - die Auswahl an Freizeitaktivitäten ist schier grenzenlos. Die Dokumentation zeigt, wie sich hierzulande am liebsten vergnügt wird und welche Trends gerade im Kommen sind.