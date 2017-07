No Offence Heute | ZDF neo | 23:20 - 00:05 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Während der Beerdigung von Herbie Attah, Sohn der Gang-Anführerin Nora Attah, explodiert eine Bombe. Für DI Deering ist klar, dass nur eine andere Gang dahinterstecken kann. Nora Attah will den Bombenanschlag nicht auf sich sitzen lassen. Die Ermittlungen des Polizeiteams lassen vermuten, dass die irische Mafia-Familie Kennedy hinter der Bombe steckt. ZDFneo zeigt die siebenteilige zweite Staffel der britischen Serie "No Offence" als Deutschlandpremiere - immer montags in Doppelfolgen. Untertitel: Der Anschlag Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, GB 2017 Regie: Catherine Morshead Folge: 1 Schauspieler: Vivienne Deering Joanna Scanlan Dinah Kowalska Elaine Cassidy Joy Freers Alexandra Roach Spike Tanner Will Mellor Miller Paul Ritter Christine Lickberg Sarah Solemani Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets