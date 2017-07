Death in Paradise Heute | ZDF neo | 16:55 - 17:50 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Detective Inspector Richard Poole erhält den Auftrag, auf der Karibikinsel Sainte Marie den Mord an einem Kollegen aufzuklären. Dieses Unternehmen wird für den Briten zum Albtraum. Er hasst nichts mehr als die Sonne, den Strand und das Meer. Trotz der etwas anderen Ermittlungsmethoden gelingt es Richard Poole gemeinsam mit seiner Kollegin, auf brillante Weise Kriminalfälle zu lösen, die mit britischem Humor und Südseeflair gemischt sind. Untertitel: Willkommen im Paradies Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2011 Regie: Charlie Palmer Folge: 1 Schauspieler: DI Richard Poole Ben Miller Camille Bordey Sara Martins Dwayne Myers Danny John-Jules Fidel Best Gary Carr Sgt. Lily Thomson Lenora Crichlow James Lavender Rupert Graves Weitere Empfehlungen