Ein Experiment hat sie zu Zwillingen gemacht - den großen, sportlichen Julius und den untersetzten, zur Fülligkeit neigenden Vincent. Wer sie sieht, kann es kaum glauben, auch Vincent ist mehr als überrascht, als das naive Muskelpaket in Los Angeles plötzlich vor ihm steht. Julius weiß eine Menge - theoretisch, hat aber keine Erfahrung mit dem wirklichen Leben, während Vincent, ein kleiner Ganove, "mit allen Wassern gewaschen" ist. Als Vincent sich gezwungen sieht, vor einer Gruppe von Ganoven, die ihm an den Kragen wollen, die Flucht zu ergreifen, gelingt es ihm nicht, weder Julius noch seine Freundin Linda (Chloe Webb) und deren Schwester Marnie (Kelly Preston) abzuschütteln. Zu viert machen sie sich auf den Weg nach Texas. Denn sie wollen klären, was mit ihrer Mutter (Bonnie Bartlett) geschah und warum sie so verschieden sind. Die lange Fahrt quer über den Kontinent macht beide Brüder um ganz verschiedene Erfahrungen reicher: Während Julius lockerer wird und sich in Marnie verliebt, entdeckt Vincent, was er an der gutmütigen Linda hat und sein Gewissen. Logisch, dass dieses Duo sich auch im Showdown mit allen, die sie ausschalten wollen, bewährt ...