Mehr Termine Inhalt Der junge Woo-chi ist ein talentierter Zauberlehrling, hat allerdings nur Unfug im Kopf. Das ändert sich, als Kobolde eine magische Flöte stehlen und Woo-chi diese mit seinen Künsten wiederbeschaffen soll. Im Kampf gegen seinen Widersacher Hwa-dam wird der junge Zauberer für Jahrhunderte in ein Bild gebannt, bis es zum "War of the Wizards" kommt. Original-Titel: Woochi Laufzeit: 170 Minuten Genre: Actionfilm, KR 2009 Regie: Dong-hun Choi FSK: 12 Schauspieler: Seo In-kyeong Su-jeong Lim Hwa-dam Yun-seok Kim Jeon Woo-chi Dong-won Kang Schauspielerin Jung Ah Yum Hwa-dam Kim Yun-seok Woo-chis Mentor Yun-shik Baek