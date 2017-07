Verzweifelt bittet Michael König seinen Bekannten Martin Berger, den Revierleiter des PK 21, um Hilfe: Er steht vor der Tür seiner Noch-Ehefrau Annette und kann nicht in die Wohnung. Drinnen schreit seine fast zweijährige Tochter Rosalie. Eigentlich sollte er auf sie aufpassen, weil Annette - wie immer in Hektik - zu einem Geschäftstermin aufgebrochen ist. Als sie ging, hat sie vergessen, den Schlüssel unter die Fußmatte zu legen. Nils, Melanie und Berger verlieren keine Zeit und fahren los. Bei ihrem Eintreffen sind Rosalies Schreie bereits verstummt. Die Polizisten brechen die Tür auf und finden das Kind in der unordentlichen Wohnung auf dem Küchenfußboden liegend. Rosalie ist bewusstlos, neben ihr liegen Schlaftabletten. Während die Kleine mit dem Rettungswagen ins Elbkrankenhaus gebracht wird, suchen Melanie und Nils die Mutter. Die reagiert fassungslos auf den Vorwurf, sie habe ihr Kind vernachlässigt, und behauptet, den Schlüssel hinterlegt zu haben. Es steht Aussage gegen Aussage. Melanie und Nils wird schnell klar, dass es sich um ein Scheidungsdrama handelt, in dem der Streit um das Sorgerecht entfacht ist. Um die konträren Aussagen zu prüfen, suchen Boje und Franzi Zeugen und stoßen dabei auf die ältere Nachbarin Therese Maibach. Sie hat angeblich etwas gesehen und lädt die beiden Polizisten zum Kaffee ein. Währenddessen kommt es zur Eskalation: Annette flüchtet mit Rosalie aus dem Krankenhaus und schließt sich in ihrem Büro ein. Als Franzi und Boje aufbrechen wollen, simuliert Frau Maibach einen Unfall - sie will nicht allein sein. Kurz darauf kommt ihre Tochter Renate, von der sie zweimal täglich betreut wird. Sie war morgens schon da und hat tatsächlich etwas beobachtet. Doch was hat die einzige Zeugin gesehen? Wen kann sie entlasten?