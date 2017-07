ZDF-Fernsehgarten - Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz 30. Juli | ZDF | 11:50 - 13:55 Uhr | Show Infos

Passend zur Frauen-Fußball-EM steht dieses Mal Holland im Fokus, das Land des Käses, der Tulpen und der Holzclogs. Andrea Kiewel feiert den großen "Holland-Fernsehgarten". Gäste: Marijke Amado, Harry Wijnvoord, Hermes House Band, Johnny Logan, Howard Carpendale, James Last Revival Orchestra, Caught in the Act, Feuerherz, Peter Ries feat. Franca Morgano und andere. Original-Titel: ZDF-Fernsehgarten Laufzeit: 125 Minuten Genre: Show, D 2017 Regie: Michael Maier Gäste: Gäste: Caught in the Act, Marijke Amado, Peter Ries feat. Franca Morgano, Hermes House Band, Feuerherz, Harry Wijnvoord, Johnny Logan, James Last Revival Orchestra Folge: 14