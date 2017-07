Hinter Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas liegt Daniel Ricciardo (28) auf Rang vier. Der Australier feierte beim Chaosrennen in Aserbaidschan seinen ersten Saisonsieg. "Ich habe noch nicht oft gewonnen, aber jedesmal unter verrückten Umständen", sagte er über seinen fünften F1-Erfolg. In Ungarn triumphierte Ricciardo 2014 in seinem ersten Jahr bei Red Bull, als Vettel noch Teamkollege war.