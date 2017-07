Chuzpe - Klops braucht der Mensch! Morgen | ONE | 06:15 - 07:45 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Nach über 60 Jahren kehrt Edek nach Deutschland zurück. Seine Tochter Ruth quartiert ihn in einer Wohnung in Berlin ein. Sein Tatendrang bringt sie zur Verzweiflung. Insbesondere, als Edek sich noch einmal verliebt. Ob das gut geht? Original-Titel: Chuzpe - Nicht von dieser Welt Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D, A 2015 Regie: Isabel Kleefeld Schauspieler: Edek Rotwachs Dieter Hallervorden Ruth Rotwachs Anja Kling Zofia Franziska Troegner Valentina Natalia Bobyleva Helene Blocksberg Vera Teltz Ulrike Krause Esther Esche