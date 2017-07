Hochzeitskönig Heute | ONE | 14:05 - 15:35 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Hannah beschäftigt sich als Sozialarbeiterin tagtäglich mit den Sorgen anderer Menschen. Privat startet sie gerade das Experiment Patchwork-Familie mit ihrem neuen Freund Barney und dessen Sohn. Als dann auch noch ihre Mutter in einen schweren Autounfall verwickelt wird, erklärt sich Hannah natürlich bereit, deren Hochzeitsagentur zu übernehmen, deren Kunden ihr weitere Probleme bescheren. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2014 Regie: Ben Verbong FSK: 6 Schauspieler: Hannah König Aglaia Szyszkowitz Barney Brunner Marcus Mittermeier Jenny Hofer Ulrike C. Tscharre Simon Riedel Thomas Unger Wilhelmine König Hildegard Schmahl Lia König Anastasia Trebuth Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets