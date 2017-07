Während Rainier von Monaco in einem Streit mit Frankreichs Staatspräsidenten über die Einführung einer Steuer im Fürstentum liegt, erhält seine Frau Gracia Patricia eine Anfrage des Regisseurs Alfred Hitchcock: Er bietet ihr die Titelrolle in seinem Thriller "Marnie" an. Für die frühere Hollywood-Diva, die sich seit ihrer Heirat wie in einem goldenen Käfig fühlt, wäre dies wie eine Befreiung.