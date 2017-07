Der sympathische, etwas verträumte Tierarzt Hubertus hat seit Jahren eine heiße Affäre mit einer verheirateten Frau - das Problem bei der Sache: Charlotte ist die Gattin seines Bruders Balthasar. Der selbstverliebte Chirurg ahnt zwar nichts von der Affäre zwischen seiner Frau und seinem jüngeren Bruder. Doch eines Tages beginnt der romantische Hubertus an Charlotte zu zweifeln: Liebt sie ihn überhaupt? Und wenn ja, wie sehr? Ausgerechnet in dieser Situation lernt er die verführerische Russin Anastasia kennen. Er verknallt sich bis über beide Ohren in sie, nicht ahnend, dass sie ausgerechnet die heimliche Geliebte von Balthasar ist.