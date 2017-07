In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Heute | MDR | 17:10 - 18:00 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Obstbauer Norbert Urban stirbt nach einer schwierigen OP. Seine Frau ist am Ende. Von ihrem Sohn - einem Juristen - fordert sie, den Ärzten die Schuld an Norberts Tod nachzuweisen. Untertitel: Verrat Laufzeit: 50 Minuten Genre: Arztserie, D 2016 Regie: David Carreras Folge: 24 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Niklas Ahrend Roy Peter Link Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh Dr. Matteo Moreau Mike Adler Ben Ahlbeck Philipp Danne Elias Bähr Stefan Ruppe Julia Berger Mirka Pigulla Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets