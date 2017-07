Polizeiruf 110: Tod in der Bank Heute | MDR | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Im Vorraum einer Bank wird eine Leiche gefunden. Der Tote, Heinz Markowski, war Mitinhaber der Firma, die das Sicherheitssystem der Bank installiert hat. Alles deutet darauf hin, dass der Mann von seinem Komplizen erschlagen wurde. Warum die Täter in die Bank eingebrochen sind, ist zunächst völlig unklar. Ebenso, warum das Alarmsystem auf das nächtliche Eindringen der Täter nicht reagiert hat und aus welchem Grund es zum tödlichen Streit gekommen ist. Eine erste Überprüfung ergibt zur Überraschung der Kommissare, dass nichts gestohlen wurde. Die Spurensicherung jedoch entdeckt, dass der Einbruch dem Inhalt eines illegalen Schließfachs galt und kommt damit den Betrügereien eines Bankmitarbeiters auf die Spur. Original-Titel: Polizeiruf 110 Untertitel: Tod in der Bank Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2007 Regie: Dirk Regel Folge: 3 Schauspieler: Hauptkommissar Herbert Schmücke Jaecki Schwarz Hauptkommissar Herbert Schneider Wolfgang Winkler Iris Meissner Katerina Jacob Walter Conrad Rolf Kanies Christian Fiedler Patrick von Blume Sandra Conrad Luise Helm