The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Sheldon hat die ganze Zeit eine Melodie im Kopf, doch er kommt einfach nicht darauf, wie der Song genau heißt. Deshalb ist für ihn klar: Es handelt sich dabei um beginnende Wahnvorstellungen, an denen schon so viel hochintelligente Menschen gelitten haben. Raj und Howard sind begeistert, dass ihre Band den ersten Facebook-Freund hat. Sie wollen unbedingt wissen, um wen es sich dabei handelt, doch dabei übertreiben sie es. Untertitel: Der Ohrwurm Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Mark Cendrowski Folge: 10 FSK: 12 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Hofstadter Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik