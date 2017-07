Das Schicksal ist ein mieser Verräter Heute | Pro7 | 07:10 - 09:40 Uhr | Romanze HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die Teenager Gus (Ansel Elgort) und Hazel (Shailene Woodley) haben Krebs. Kein Grund, sich nicht zu verlieben, findet Gus. Recht hat er - lange hat kein Leinwand-Paar mehr so berührt und gleichermaßen zum Lachen wie zum Weinen gebracht. Original-Titel: The Fault in Our Stars Laufzeit: 150 Minuten Genre: Romanze, USA 2014 Regie: Josh Boone FSK: 6 Schauspieler: Hazel Grace Lancaster Shailene Woodley Augustus Waters Ansel Elgort Isaac Nat Wolff Mrs. Lancaster Laura Dern Mr. Lancaster Sam Trammell Peter Van Houten Willem Dafoe