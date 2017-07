Wer im harten Modelbusiness bestehen will, muss sich gegen Konkurrenz durchsetzen können. Die Jury will deshalb diese Woche den Kampfgeist der angehenden Models testen. Beim Battle-Fotoshooting kämpfen die Frauen um die Aufmerksamkeit eines attraktiven Königs. Doch nicht nur die Konkurrenz bringt einige Frauen aus dem Konzept, sondern auch das Male-Model, um das die Frauen kämpfen sollen. Profi-Fotograf Oliver Gast schießt die Fotos, die direkt im Anschluss von der Jury bewertet werden. Nur die Battle-Siegerinnen sind sicher weiter. Bei der zweiten Entscheidung, müssen sich die neu gemischten Paarungen dann bei einem Battle-Walk nebeneinander auf dem Laufsteg behaupten. Das wird eng, denn die Models tragen opulente Kleider und rund um den Laufsteg ist königliches Porzellan aufgestellt. Es ist höchste Konzentration gefordert, damit das Porzellan heil bleibt. Am Ende bleiben 15 Kämpferinnen, die Curvy Model Angelina Kirsch, Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella, Modelagent Peyman Amin und Choreograph Carlo Castro in den folgenden Wochen zu professionellen Models ausbilden.