Stefan Book ist Pastor der Hamburger St. Pauli Kirche für Schanze, Karo und Kiez. Er sieht es als seine Lebensaufgabe an, sich den Gefallenen und Gestrandeten zu widmen. Angesichts der Flucht der jungen, von Abschiebung bedrohten Afrikanerin Adoma Fauré in seine Kirche erweist sich der kumpelhaft wirkende Geistliche als ein ernster Gegner der Asylpolitik. Das Schicksal des Mädchens lässt ihn ohne Angst vor Behörden oder Sanktionen des Gemeindevorstandes für die Aufenthaltsgenehmigung des Mädchens kämpfen. Book gewährt ihr Kirchenasyl und gerät dabei an die Grenze seiner legalen Möglichkeiten. "Der Hafenpastor" von St. Pauli bietet eine Paraderolle für Jan Fedder, der hier neben seiner beliebten "Hamburger Schnauze" auch ernste Seiten zeigen kann. Die Idee zu dem Film entstand durch die wahre Geschichte der Kate Amayo, deren Fall 2010 von den Medien publik gemacht wurde und für große Anteilnahme sorgte.