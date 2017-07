Etwa 500 Baustellen im Jahresdurchschnitt auf deutschen Autobahnen - Deutschland steht deshalb sozusagen im Dauerstau. Woran liegt das? Der wichtigste Grund: Die Zahl der Pkw und Lkw hat sich in den letzten 50 Jahren etwa verhundertfacht, die Zahl der Autobahnkilometer lediglich verfünffacht, und das Verkehrsaufkommen wird weiterhin wachsen. Was tun? Die aktuellen Arbeiten an Straßen und Brücken müssen so nachhaltig wie möglich erfolgen. Welche Straßenbeläge sind am widerstandsfähigsten, welche Brückenkonstruktion am besten? [W] wie Wissen zu Besuch bei der Leverkusener Rheinbrücke, die als Mahnmal für den schlechten Zustand der deutschen Infrastruktur gilt. Sie wurde Anfang der 1960er-Jahre gebaut und immer wieder notdürftig saniert. Jetzt droht der Zusammenbruch, kein Lkw darf die Brücke mehr befahren. Eine Sanierung ist nicht möglich. Eine neue Brücke muss gebaut werden, ohne den Verkehr lahmzulegen. Und wir sind auf der A 5 am Darmstädter Kreuz. Hier rollen täglich bis zu 150.000 Autos und Lkw, damit zählt die Strecke zu den am stärksten befahrenen in Deutschland. Die Fahrbahn ist in die Jahre gekommen, jetzt muss sie komplett saniert werden, das bedeutet fünf Kilometer Baustelle. Fakt ist: An Baustellen passieren etwa ein Viertel mehr Unfälle. In einer Studie haben die Wissenschaftler untersucht, was psychologisch abläuft, wenn man durch lange, enge Baustellen fährt. Wie hoch ist die Aufmerksamkeit? Wie hoch der Puls? Welche Baustellenlänge ist für die Verkehrsteilnehmer zumutbar? Und welche Fahrstreifenbreite muss sein, damit die Fahrteilnehmer sich noch sicher fühlen? Außerdem besuchen wir Norddeutschlands größtes Straßenbauprojekt: In Hamburg sollen insgesamt 3,8 Kilometer A 7 nach und nach unter Beton verschwinden. Nein, das wird kein Tunnel, sondern ein Stück überdachte Autobahn. Eine mächtige Betonkapsel soll den Lärm und den Dreck schlucken, unter dem die angrenzenden Stadtteile Hamburgs jahrzehntelang gelitten haben.