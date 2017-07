Als engagierte Sozialarbeiterin stellt Hannah (Aglaia Szyszkowitz) sich tagtäglich den Problemen anderer Menschen. Aber auch ihr Privatleben ist nicht gerade Erholung pur. Gemeinsam mit ihrer anstrengenden Tochter Lia (Anastasia Trebuth), ihrem neuen Freund, dem Polizisten Barney (Marcus Mittermeier) sowie dessen Sohn Feddy (Joël Sommer) stürzt Hannah sich kopfüber in das Abenteuer Patchwork-Familie. Während sie im Stakkato-Rhythmus kleine und mittlere Katastrophen abwendet, erleidet ihre Mutter Wilhelmine (Hildegard Schmahl) einen schweren Autounfall. Hannah kann nicht anders: Sie kümmert sich obendrein noch um Wilhelmines Hochzeitsagentur, deren Kunden auch nicht gerade pflegeleicht sind. Die Barkeeperin Jenny (Ulrike C. Tscharre) erweist sich als echte Herausforderung. Deren Hochzeitsfeier mit dem netten Chauffeur Simon (Thomas Unger) ist bis ins kleinste Detail organisiert. Leider hat Jenny dem ahnungslosen Bräutigam verschwiegen, dass sie spielsüchtig ist - sogar die Eheringe hat sie schon versetzt. Während Hannah das Glück ihrer labilen Kundin zu retten versucht, geht es bei ihr zu Hause drunter und drüber. Barney fühlt sich schon fast wieder als Single, das Patchwork-Experiment droht gnadenlos zu scheitern. Doch dann hat Hannah die rettende Idee. Eine Sozialarbeiterin mit Helfersyndrom arbeitet nebenher als Weddingplanerin und muss außerdem ihre frisch gegründete Patchwork-Familie managen: Krisenmanagement pur für Hannah König - eine Traumrolle für Aglaia Szyszkowitz, die als nimmermüde Multitasking-Frau so richtig auf Touren kommt. An ihrer Seite glänzt Marcus Mittermeier als Polizist, der es zu Hause gerne gemütlich hat, leidenschaftlich kocht - und dem im Dauerstress beinahe der Geduldsfaden reißt. Außerdem sind Ulrike C. Tscharre als spielsüchtige Kellnerin und Thomas Unger als liebenswürdiger Promi-Chauffeur zu sehen. Ben Verbong inszenierte die hochtourige Beziehungskomödie nach einer Vorlage des renommierten Drehbuchautors Thomas Kirdorf.