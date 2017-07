Bei der Europameisterschaft 2013 in Schweden war für das französische Team im Viertelfinale Endstation. Die "Les Bleues" verloren gegen Dänemark nach Elfmeterschießen. Auch bei der Weltmeisterschaft 2015 in Kanada und bei den Olympischen Spielen 2016 in London schied die Elf aus Frankreich jeweils im Viertelfinale aus. Die erfahrenste Spielerin im Team ist Laura Georges von Paris Saint-Germain.