Paul Dänning ist zwar aus der Untersuchungshaft entlassen, doch er ist weiterhin vom Dienst suspendiert. Denn bisher konnte nicht geklärt werden, wie Geld, das aus einem Banküberfall stammt, in seine Wohnung gelangt ist. Frau Küppers bittet Dirk Matthies, inoffiziell weiter zu ermitteln, um Paul Dännig zu entlasten. Für Dirk ist klar: Derjenige, der das Geld in Pauls Wohnung deponiert hat, muss einen Zweitschlüssel besitzen, denn Einbruchsspuren wurden nicht gefunden. Wer also könnte sich einen Schlüssel für Pauls Wohnung organisiert haben? Paul Dänning unterstützt Dirk bei der Suche. Sobald Dirk aber auf dessen Freundin Mira Jansen zu sprechen kommt, blockt Paul komplett ab. Laura Beck, die Leiterin eines Kindergartens, ruft im Kommissariat an. Ihr kommt das Verhalten eines jungen Mannes, der sich angeblich für ein Praktikum interessiert, merkwürdig vor. Als Nina Sieveking und Piet Wellbrook in dem Kindergarten eintreffen, ist der junge Mann verschwunden. Aber in der folgenden Nacht wird in dem Kindergarten eingebrochen, die Spuren sind eindeutig. Aber seltsamerweise scheint nichts zu fehlen. Bei den Ermittlungen trifft Piet einen alten Bekannten wieder. Der junge Rico ist seit einiger Zeit aus der Haft entlassen und voller guter Vorsätze. Er arbeitet und wünscht sich nichts sehnlicher als ein geordnetes Leben. Sein Arbeitgeber allerdings ist der zwielichtige Robert Pertev. Und der hat ganz eigene Pläne mit dem jungen Mann _