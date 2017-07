Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:45 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Schon kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges führt der Wissenschaftler Indiana Jones einen Privatkrieg gegen die Nationalsozialisten. Die halten seinen Dad gefangen, der ebenfalls Altertumsforscher und auf der Suche nach dem Heiligen Gral ist. Von Venedig aus geht die Hatz ostwärts. Original-Titel: Indiana Jones and the Last Crusade Laufzeit: 150 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1989 Regie: Steven Spielberg FSK: 12 Schauspieler: Dr. Henry „Indiana" Jones Jr. Harrison Ford Professor Dr. Henry Jones Sean Connery Marcus Brody Denholm Elliott Dr. Elsa Schneider Alison Doody Sallah John Rhys-Davies Junger Indy River Phoenix