Dieses Mal ist das Team von Besser Reisen auf der Grünen Insel unterwegs. Die Rundreise beginnt im Westen in Kerry und endet in Dublin. Die Halbinseln Dingle und Iveragh zählen zu den schönsten Regionen Irlands , die Panoramastrecke Ring of Kerry wurde schon zu viktorianischen Zeiten als Touristenziel entdeckt und hat bis heute nichts von ihrem Reiz verloren. Ein spektakulärer Höhepunkt sind die bis zu 200 Meter hohen Klippen "Cliffs of Moher", ein einzigartiges Naturschauspiel, und der Besuch der mittelalterlichen Stadt Galway lädt zu einem ausgedehnten Bummel ein. Die Fahrt führt auch durch den Connemara Nationalpark, eines der ältesten und schönsten Naturschutzgebiete Irlands.In Nordirland besuchen wir die Stadt Derry mit ihrer berühmten Stadtmauer, den Giants Causeway , ein geologisches Wunder mit mehr als 40.000 Basaltsäulen die aus dem Meer ragen, und Belfast, die Hauptstadt Nordirlands, eine lebhafte aufstrebende Metropole mit City Hall, Crowns Liqueur Saloon und dem futuristischem Titanic Quarter. Abschluss ist die Hauptstadt der Republik Irlands, Dublin, die sich zum absoluten Touristenmagnet entwickelt hat. Eine informative Rundreise mit vielen Höhepunkten. Darüber hinaus wartet diese Folge von Besser Reisen mit einem Bericht über die Verleihung des T.A.I. Werbe Grand Prix 2017 auf. Jedes Jahr warten die Einreicher gespannt auf das Ergebnis. Der Werbe Grand Prix ist der härteste und fairste Wettbewerb für touristische Werbemittel und wurde bereits zum 31. Mal ausgetragen.