Eva hat sich in den letzten Jahren hauptsächlich um ihren kleinen Sohn gekümmert, doch nun will die charmante Mittdreißigerin in ihren Beruf als Innenarchitektin zurückkehren. Die talentierte Designerin bewirbt sich um die Ausstattung eines angesagten Szenelokals, erhält dabei aber weder von ihrem beruflich ausgelasteten Mann noch ihrem pensionierter Vater Unterstützung. In dieser Notlage springt die alte Jugendfreundin Lucy ein, die in ihrer kleinen Tischlerei die Prototypen für Evas Entwürfe anfertigt. Die beiden Frauen gründen einen "Weiberhaushalt", in dem vieles harmonischer verläuft als früher. Als Lucy sich in Eva verliebt, entstehen jedoch ganz andere Probleme. Eigentlich kann Eva sich nicht beschweren. Ihr Mann Philip ist ein beruflich erfolgreicher Architekt, sie lebt in einem traumhaften Haus, ihr gemeinsamer kleiner Sohn Jonathan ist ein aufgewecktes Kerlchen. Als die talentierte Innenarchitektin nach einer Karenzzeit wieder in ihren Beruf zurückkehren will, wird sie weder von ihrem Mann noch ihrem pensionierten Vater unterstützt. Eva nimmt an einer Ausschreibung teil, deren Gewinner den Auftrag für die Einrichtung eines neuen Szenelokals erhält. Dabei trifft sie ihre Jugendfreundin Lucy wieder, mit der sie schon immer auf einer Wellenlänge lag. Lucy hat die alte Schreinerei ihres Vaters geerbt und bietet Eva spontan an, die Prototypen für die Entwürfe anzufertigen. Als Philip für längere Zeit nach Hamburg muss, zieht Eva zu ihrer Freundin aufs Land. Dabei wird ihr bewusst, dass sie sich bei der Freundin so wohl fühlt wie schon lange nicht mehr. Endlich erhält sie die Aufmerksamkeit, die sie bei ihrem Mann so lange vermisst hat. Doch die Sache hat einen Haken: Lucy hat sich in Eva verliebt und wünscht sich, dass sie ganz bei ihr bleibt.