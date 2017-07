Londons Musikszene hat mehr als nur große Namen zu bieten. Hits aus London hatten oft eine ernste Nachricht an das politische Establishment. Die musikalischen Meisterleistungen gepaart mit der politisch kritischen Haltung machen London zur innovativsten und aufregendsten Musikstadt der Welt, in der populäre Kultur, Sozialgeschichte und Musik in ungewöhnlichen Synergien Erstaunliches hervorbringen.