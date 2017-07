(1): Durch San Francisco mit Armistead Maupin Eine glitzernde Bucht, liebliche Hügel und eines der größten Schwulenviertel der Welt: In den 70er Jahren begann ein bis dato unbekannter Journalist, über San Francisco und seiner Bewohner zu schreiben. Seine Geschichten wurden zum Welterfolg. Die Offenheit und Toleranz der Stadt waren und sind prägend für Armistead Maupin und seine Stadtgeschichten. Ein Streifzug durch San Francisco mit den Augen des Schriftstellers. (2): Borneo und die Geschichte des Sarawak-Pfeffers In der malaysischen Region Sarawak auf der Insel Borneo wird in der Nähe der Stadt Kuching eine Pfeffersorte angebaut, die als eine der besten der Welt gilt. Die Geschichte des Sarawak-Pfeffers ist auch die Geschichte eines kulturellen Schmelztiegels: Hier bilden Ureinwohner, Chinesen, Inder, Araber und Europäer ein buntes Völkergemisch. (3): Geheimnisvolle Steine im Albera-Massiv Guillaume liebt seine durch das Alter wertvoll gewordenen Steine. Mit ihnen hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, denn er ist Steinmetz und Bildhauer zugleich und begeistert sich ebenso für die Geschichte antiker Kulturen. Er lebt in einem kleinen Landhaus in den Höhengebieten von Banyuls-sur-Mer, inmitten von Weinreben. Das Albera-Massiv ist für Guillaume die pure Faszination, ein historisch bedeutender Ort mit Ruinen und einem Reservat für prähistorische Hinkelsteine. - Borneo und die Geschichte des Sarawak-Pfeffers