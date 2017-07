Die Schlagernacht in der Berliner Waldbühne - präsentiert von Franziska Maushake und Madeleine Wehle Heute | RBB | 20:15 - 22:45 Uhr | Show Infos

Mehr Termine Inhalt Kult-Schlager, Party-Hits und Schmusesongs. Franziska Maushake und Madeleine Wehle laden zur heißesten Sommerparty des Jahres in die Berliner Waldbühne. Stargäste sind Howard Carpendale und Vicky Leandros. Einmal im Jahr wird die Berliner Waldbühne zum Pilgerort der Schlagerfamilie aus ganz Deutschland. In beeindruckender Kulisse feiern bis zu 20.000 Fans mit ihren Stars - mal kreischend und mal den Tränen nahe, garantiert textsicher und mit blinkenden Leuchtstäbchen. Ein Hitfeuerwerk unter freiem Himmel. Mit dabei die Stimmungskönige Mickie Krause und Nik P., Schlager-Prinzessin Vanessa Mai und Newcomerin Kerstin Ott ("Die immer lacht"). Außerdem: Beatrice Egli, Linda Hesse, Maite Kelly, Thomas Anders, Achim Petry, Matthias Reim, Semino Rossi und Ben Zucker. Neben ihren größten Erfolgen stellen sie auch ihre aktuellen Songs vor. Antenne Brandenburg vom rbb präsentiert "Die Schlagernacht in der Berliner Waldbühne". Zum ersten Mal sind die Kameras des rbb Fernsehens dabei. Durch den Abend führen Antenne-Moderatorin Franziska Maushake und Madeleine Wehle vom rbb Fernsehen. Original-Titel: Die Schlagernacht in der Berliner Waldbühne Laufzeit: 150 Minuten Genre: Show, D 2017 Gäste: Gäste: Ben Zucker, Matthias Reim, Semino Rossi, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Vicky Leandros, Nik P., Vanessa Mai, Linda Hesse, Mickie Krause