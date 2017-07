Aus Liebe zu dir Heute | ARD | 20:15 - 21:45 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die schwangere Sophia landet mit ihrer 25-jährigen Tochter Adriana, die ebenfalls kurz vor der Niederkunft steht, im Krankenhaus. Beide bringen ihre Babys gesund auf die Welt, Adriana aber wird keine weiteren Kinder bekommen können. Während Sophia in der Nacht nach den Neugeborenen schaut, bemerkt sie entsetzt, dass das Baby ihrer Tochter tot ist. In diesem Moment vertauscht sie spontan die Babys. Original-Titel: Out of Love for You Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2012 Regie: Udo Witte FSK: 12 Schauspieler: Sophia Christina Plate Adriana Isabell Gerschke Marc Timothy Peach Jobst Hubertus Grimm Helmuth Christian Kohlund Alexandra Patrizia Moresco