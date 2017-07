Geplantes Thema: - Warum zerstört Zucker Glaskeramikplatten? Glaskeramik findet sich mittlerweile auf vielen Herdplatten. Doch das - an und für sich robuste - Material hat einen Todfeind: Zucker. Was es damit auf sich hat und wieso sie beim Kochen mit Zucker Vorsicht walten lassen sollten, zeigt Vince Ebert in "Wissen vor acht - Werkstatt". - Warum zerstört Zucker Glaskeramikplatten?