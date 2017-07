Ihre Namen sind so extravagant wie ihre Lebensweisen: Pyjamahai, Teppichhai oder Epaulettenhai. Sie gehören zu den Mitgliedern der Hai-Society, die die Öffentlichkeit meiden. Einige wurden erst kürzlich entdeckt. Durch ihre heimliche Lebensweise haben sie sich bisher unseren Blicken entzogen. Außer den allseits bekannten eleganten Hochseejägern gibt es auch bodenbewohnende Haie, meist bizarre Lebenswesen. Aufnahmen von absolutem Seltenheitswert zeigen, wie sie leben und lieben, wie trickreich sie jagen und welche besonderen Strategien sie entwickelt haben. Vom indonesischen Archipel Raja Ampat über das Kap der Guten Hoffnung bis zu den Bahamas führt die Reise um den halben Globus zu den Heimlichtuern der Haie. Dabei dokumentieren die Kameras watschelnde Epaulettenhaie, enttarnen "unsichtbare" Teppichhaie und beweisen Strahlenschäden bei Ammenhaien des Bikini-Atolls. Vor der kalifornischen Insel Catalina beobachten die Taucher die monströsen Tischsitten von Engelhaien und in den Gewässern der Bahamas treffen sie auf eine Hai-Flüsterin, die ihre bissigen Probanden auf sensationelle Weise in Trance streichelt. Nur der Einsatz neuester Unterwasser-Kameras hat dem renommierten Unterwasserfilmer Sigurd Tesche und seinem Team diesen spektakulären Vorstoß ins Reich der unbekannten Haie ermöglicht. Es hat sich gelohnt. - Neues aus der Hai-Society